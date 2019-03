Am Dienstag, 2. April 2019, kann Maria Zen-Ruffinen an der Hinteren Bahnhofstrasse 90 in Aarau ihren 90. Geburtstag feiern. Die Behörden und die Bevölkerung von Aarau gratulieren Frau Zen-Ruffinen ganz herzlich zu ihrem Geburtstag und wünschen ihr viele schöne und frohe Stunden im neuen Lebensjahr.