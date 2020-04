Sollen Larvenmacher und Schneiderinnen die durch die Absage der Fasnacht in den Genuss einer spezifischen Unterstützung durch den Kanton kommen? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, antwortet die Regierung auf einen Vorstoss von Peter Bochsler (FDP). Die Kleinstbetriebe, so der Interpellant, kämen ab Spätherbst in finanzielle Schwierigkeiten. Die Regierung sieht sich «ausserstande», ein Massnahmenpaket im Vornherein zu schnüren.