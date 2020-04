Veloverleih: Bieler Unternehmen verteilt 2000 E-Bikes auf Basels Strassen

Nächstes Jahr sollen die ersten Leihvelos durch Basel rollen. Sukzessive wird dann der Bestand ausgebaut, bis mittelfristig 2000 mietbare Zweiräder bereitstehen. Seit gestern ist das Veloverleihsystem einen Schritt weiter. Der Kanton hat den Zuschlag für den Aufbau und Betrieb an die Firma Intermobility AG aus Biel vergeben. Diese ist mit ihrer Marke Velospot seit 2013 aktiv. Ihr Verleihangebot kann heute in der Stadt Biel und in zahlreichen Ortschaften in der Westschweiz und im Tessin genutzt werden.

Die Firma Intermobility erhielt den Zuschlag für fünf Jahre, mit Option auf Verlängerung um drei weitere Jahre. Von Seiten Kanton ist ein Beitrag von insgesamt zwei Millionen Franken an die ungedeckten Kosten für Aufbau und Betrieb geplant. Der Finanzierungsbeschluss liegt allerdings noch nicht vor. Insofern könnte das Veloverleihsystem noch abgeblasen werden.

«Keine Auswirkungen auf Betrieb von Pick-e-Bike»

Ein herber Rückschlag ist der Vergabeentscheid des Kantons für das Unternehmen Pick-e-Bike, welches seit zwei Jahren rund 300 Elektrovelos anbietet, die per Smartphone-App gemietet werden können. Pick-e-Bike, das von BLT, Primeo Energie und der Basler Kantonalbank getragen wird, hatte sich auch für das kantonale Veloverleihsystem beworben. «Wir haben den Entscheid zur Kenntnis genommen», sagt CEO Stephan Brode. Der Zuschlagsentscheid habe keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb von Pick-e-Bike.

Alle Velos sind mit oder ohne Elektromotor nutzbar