Und noch ein Anbieter für Basel: Fünf Firmen vermieten E-Trottis

Kurzzeitig waren sie fast vollständig aus der Stadt verschwunden: die E-Trottinetts. Schuld war die Coronakrise. Sie zwang fast alle Vermieter dazu, ihre Fahrzeuge aus dem Verkehr zu nehmen. Mittlerweile sind sie alle zurück – und ein neuer Anbieter ist seit Anfang Juli dazugestossen: Die Zisch GmbH aus dem zürcherischen Dübendorf hat 200 Fahrzeuge in Umlauf gebracht. Damit sind in Basel E-Trottis von fünf verschiedenen Unternehmen sowie Elektrovelos von Pick-e-Bike unterwegs.

Mehrere Hundert Fahrten auf Zisch-Trottis pro Tag

Sascha Aplas, Geschäftsführer von Zisch GmbH, ist überzeugt, dass der Markt in Basel noch lange nicht gesättigt ist. Jeder Anbieter kann maximal 200 E-Trottis in Basel rumfahren lassen. Und damit ist laut Aplas die grosse Nachfrage noch nicht gedeckt. Die junge Firma verzeichne mehrere Hundert Fahrten pro Tag. Die Zisch-Trottis werden ab dem 1. August auch in Zürich unterwegs sein, so Aplas.

Weiter auf sich warten lässt das Unternehmen Enuu: Die motorisierten Rollstühle sollten seit Monaten bereits auf Basler Strassen unterwegs sein. Der Start in Basel wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben. (sil)