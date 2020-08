Tilmann Zahn und sein mit Reisstechnik entstandenes Bild

Tilmann Zahn lebt in Binningen und hat drei erwachsene Kinder. Der gebürtige Osnabrücker ist in Düsseldorf aufgewachsen. Er hatte Oboen-Lehrer in Duisburg und Holland. Nach dem Abitur zog er nach Freiburg, wo er fünf Jahre lang bei Heinz ­Holliger Oboe studierte, ehe er 1992 zum Sinfonieorchester Basel kam.

Seit dem Kindesalter beschäftigt er sich neben der Musik auch mit bildender Kunst. Seine in aufwendiger Reiss­­technik entstandenen Werke werden in Galerien in Basel, Berlin, Wien, Frankfurt, Hamburg und ab Januar voraussichtlich auch in Stauffen gezeigt. In diversen Gruppen- und Einzelausstellungen wird Tilmann Zahn auch regelmässig in ­Museen und Kunstvereinen präsentiert. (sts)

www.tilmannzahn.ch