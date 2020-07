Schulleitung fälscht Brief - Unruhe in der Sek Frenkendorf

Thomas von Felten, Leiter der Abteilung Laufbahn und Integration, wunderte sich selber wohl am meisten. Da referierte er im Januar in Liestal über Brückenangebote, doch der Saal, den seine Abteilung im kvBL gemietet hatte, blieb halb leer. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Frenkendorf fanden den Weg nicht in die Kantonshauptstadt – und es war nicht ihre Schuld: Sie wussten nichts vom Info-Anlass am Mittwoch, 8. Januar. Die Schulleitung hatte es versäumt, sie zu informieren, obwohl die Veranstaltung obligatorisch war. Und obwohl die Abteilung Laufbahn und Integration die Schule eineinhalb Monate zuvor darauf aufmerksam gemacht hatte.

Als die Schulleitung ihren Faux-Pas bemerkte, wusste sie sich offenbar nicht anders zu behelfen, als am Tag darauf die Einladung neu aufzusetzen – mit den Daten der übrigen Info-Anlässe. Der erste war noch am selben Tag, am 9. Januar, die anderen in den Folgetagen. Im angepassten Schreiben verliert die Schulleitung jedoch kein Wort darüber, dass die Information zum ersten Anlass vergessen ging. Auch trug der Briefkopf den Namen von Thomas von Felten. So gingen die Adressaten davon aus, er habe den Brief verfasst. Und sie erhielten den Eindruck, er sei es gewesen, der es versäumt habe, den Anlass rechtzeitig anzukünden.

Abteilungsleiter wundert sich über Brief

In einer Zuschrift an die bz wird dieses Vorgehen als stossend bezeichnet. «Klar, Fehler können passieren», heisst es im Brief aus dem Umkreis der Schule. Aber dann müsse man auch dazu stehen. «Nicht so der Schulleiter. Statt sich bei den Betroffenen zu entschuldigen, fälschte er einfach die Einladung.» Der Brief endet mit der Frage: «Wie soll solch ein Schulleiter ein Vorbild sein?»