Salat aus Indoor-Gemüsefarm kommt ins Ladenregal: Nur die Roboter fehlen noch

Vor einem Jahr tüftelte Marcel Florian in einem Keller im solothurnischen Gretzenbach an seinem Start-up. Der Testbetrieb lief, der Rucola wuchs. «Wir bauen das Treibhaus 2.0», sagte der Geschäftsführer der Growcer AG damals zu dieser Zeitung. Noch durfte er nicht viel über seine Verhandlungen mit einem grossen Schweizer Detailhändler sagen. Nur: «In einem Jahr können Sie meine Produkte im Laden kaufen», sagte Florian mit einem Augenzwinkern.

Seit Februar 2020 ist die Katze aus dem Sack: Growcer baut für die Migros Basel die erste «Robotic Vertical Farm» der Schweiz. Und ab heute können die ersten Produkte in der Migros-Filiale im Dreispitz gekauft werden. Grüner und roter Schnittsalat, Wasabi-Rucola, Federkohl, Mangold und roter Pak Choi aus der Halle 4 beim Bahnhof Wolf. Am Montag durften Medienschaffende die Produktionskammern der «Vertical Farm» besuchen. «Eine Ausnahme», wie Florian betont. Denn eigentlich sollten die Räume möglichst nicht von Menschen betreten werden, um zu verhindern, dass Schädlinge auf die Pflanzen übertragen werden.

Noch kümmern sich Mitarbeitende um die Pflanzen

Das Start-up Growcer existiert seit Februar 2019. Von sieben Mitarbeitenden ist das Team mittlerweile auf 15 angewachsen. Der Umzug aus dem Keller in Gretzenbach hinein in eine Halle des Smart City Lab der SBB in Basel scheint sich gelohnt zu haben. Doch nicht nur der Ort, sondern auch das Projekt haben sich verändert: Vor einem Jahr war von «Robotic Urban Farming» die Rede, daraus wurde nun eine «Vertical Farm». Marcel Holden, Unternehmensentwickler bei Growcer, sagt: «Noch läuft unsere Farm manuell, aber wir wollen bald umstellen auf die Roboter.» Mittels Förderband würden die vertikalen Gestelle, in denen die Salate heranwachsen, nach vorne transportiert, wo ein Roboter die Komponenten mit den Pflanzen drin heraushebt.