«Sabine» streichelte Wald nur

«Wald im Stress» – unter diesem Titel lud der Verein Erlebnisraum Tafeljura am Dienstagabend Fachleute aus verschiedenen Bereichen zur Diskussion nach Tenniken ein. Im Mittelpunkt vor dem rund 70-köpfigen Publikum stand dabei vor allem einer: Kantonsförster Ueli Meier. Dies nicht nur wegen seines Fachwissens, sondern auch wegen der Aktualität in Form von «Sabine».

Zumindest bezüglich dieses neuesten Sturms konnte Meier aber entwarnen: «Das nach den Hitzesommern zirkulierende Schreckensszenario, dass der nächste Sturm alle dürren Bäume umlegen würde, ist nicht eingetroffen.» «Sabine» habe zwar Löcher hinterlassen, aber keine Flächenschäden wie etwa «Lothar». Denn «Sabine» sei trotz höherer Geschwindigkeit sanfter mit dem Wald umgegangen, weil ihre Böen nicht wie jene von «Lothar» aus dem Nichts plötzlich auf 150 Stundenkilometern beschleunigten.

In Zahlen: «Sabine» fällte nach Stand gestern in den beiden Basel weniger als 1000 Kubikmeter Holz, «Lothar» vor 20 Jahren über 200 000 Kubikmeter. Generell fallen Winterstürmen mehr Nadelhölzer zum Opfer, weil sie mehr Angriffsflächen bieten als die blattlosen Laubbäume. Meiers wirkliche Wald-Sorgen sind andere: «Mich beschäftigt, was uns im Frühling beim Austreiben der Laubbäume erwartet. Denn im dritten Jahr nach längerer Trockenheit werden die Auswirkungen so richtig ersichtlich.»

Grosse Produktion von Früchten vor dem Tod

Verstärkt haben Meiers Sorgen neue Erkenntnisse aus dem von der Uni Basel gross angelegten Experiment im Hölsteiner Wald, bei dem der Klimawandel simuliert wird. Meier erklärt gegenüber der bz: «Dort verdursten nicht nur Bäume, sondern sie verhungern auch wegen eines Mechanismus, mit dem sie auf die Trockenheit reagieren.»

Das funktioniert so: Die Blätter haben auf der Unterseite Spaltöffnungen, mit denen sie Sauerstoff und Kohlenstoff aufnehmen. Damit produzieren die Bäume Traubenzucker für ihre Ernährung. Mangelt es ihnen wegen der Trockenheit an Wasser, schliessen die Spaltöffnungen an den Blättern, damit nicht noch Wasser verdunstet. Somit kann auch kein Traubenzucker mehr produziert werden und die Bäume verhungern, falls dieser Mechanismus über längere Zeit spielt. Zudem leidet der Wald nach wie vor am übermässigen Stickstoffeintrag, der die Wurzelbildung und damit die Nährstoffaufnahme beeinträchtigt.