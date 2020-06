Rehe auf dem Hörnli bekommen 60'000 Unterschriften – aus der Romandie

Die Empörung war gross, als bekannt wurde, dass die Stadtgärtnerei und die Gemeinde Riehen mit dem Gewehr gegen die wachsende Rehpopulation auf dem Friedhof Hörnli vorgehen wollen. Tierrechtsorganisationen liefen Sturm und auch viele Friedhofsbesucher nahmen die Tiere in Schutz.

Am Ende könnten es jedoch die Westschweizer sein, die den Rehen das Leben retten. Die Stiftung SOS Chats Noiraigue im Kanton Neuchatel hat innerhalb von einem Monat über 61'500 Unterschriften gegen den Abschuss der Tiere auf dem Friedhof gesammelt. Zum Vergleich: Der Tierschutzverein Hilfe für Tiere in Not, hinter dem der Bottminger Olivier Bieli steht, zählt bis anhin rund 17'500 Unterschriften.

Klafft also ein Röstigraben, wenn es um das Mitleid mit Rehen geht? «Unseren Mitgliedern liegen die Rehe besonders am Herzen», sagt die Gründerin von SOS Chats Noiraigue Tomi Tomek. Die Fondation wurde 1981 ursprünglich zum Schutz von verwilderten Katzen gegründet, Tomek selbst lebt im Stiftungshaus mit über 100 Katzen zusammen. Mittlerweile zählt die Stiftung 2000 Mitglieder und setzt sich international für den Schutz von Tieren ein, seien es Luchse in Frankreich, Hunde in der Ukraine oder eben Rehe in Riehen. Seit zwei Jahren bietet sie professionelle Rehkitzrettung per Drohne für Landwirte an. «Die Westschweizer reagieren sehr sensibel auf das Thema Jagd und es gibt eine breite Gegnerschaft», erklärt Tomek den hohen Zuspruch für das Thema.

Promis setzen sich für die Hörnli-Rehe ein