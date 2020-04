Parterre- und Atlantis-Verein kämpft mit Crowdfunding gegen Corona-Verluste

Kulturveranstaltungen werden der letzte Lebensbereich sein, der aus dem Corona-Lockdown entlassen wird. Das haben Regierung und Fachleute klar gemacht. Resultat: Löcher in den Kassen von Veranstaltern.

In den bekannten Basler Kulturlokalen Parterre One und das Atlantis werden über 100 Konzerte und Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Der Schaden: über 300000 Franken. Nun wollen die Veranstalter per Crowdfunding auf der Plattform «wemakeit» rund 77000 Franken einsammeln. Seit der Aufschaltung Anfang April ist ein Viertel der Summe zusammengekommen, total über 20000 Franken.

«Wir sind über den bisherigen Zuspruch begeistert, vor allem weil viele Leute wegen Corona ja selbst finanzielle Schwierigkeiten haben oder in Kurzarbeit sind», sagt Lawrence Pawelzik, der den Kulturbereich der beiden zur Parterre-Gruppe gehörenden Lokale führt. «Das zeigt, wie wichtig den Baslern ein qualitativ hochwertiges Kulturangebot ist.»

Mäzenin finanziert den Kulturverein nicht mehr

Was in der Beschreibung des Crowdfundings nicht steht: Die Coronakrise kommt für die beiden Institutionen zu einem ohnehin schon sehr ungünstigen Zeitpunkt. Seit Sommer letzten Jahres sei klar, dass die langjährige Mäzenin, die den defizitären Kulturverein des Parterre bisher finanzierte, dies nicht weiter tun werde, bestätigt der Leiter Marketing, Silvan Meyer. Dabei geht es um den eigenständigen, nicht-gewinnorientierten Verein «Förderkreis Kultur- und Sozialprojekte» (Foer). Er tritt in den beiden Lokalen als Veranstalter der Events auf und erhält die Eintrittspreise. Die Gastroerlöse gehen an die Parterre-Gruppe. Der Verein ist nun auch Begünstigter des Crowdfundings. «Für das letzte Jahr ging die gewinnorientierte Parterre-Gruppe gegenüber dem Verein in Vorleistung und deckte das Defizit», sagt Meyer. Dies sei aber kein Dauerzustand; deshalb sollten dieses Jahr Sponsoren und Gönner gefunden werden, die den Kulturbetrieb finanzieren. Meyer: «Aufgrund der Coronakrise ist die Suche aber faktisch auf Eis gelegt, weswegen wir dies mit dem Crowdfunding ausgleichen müssen.» Das sei der «eigentliche Hauptgrund» für das Crowdfunding.

Pawelzik sagt, die finanzielle Lage des Kulturangebots im Atlantis und im Parterre One sei «nicht fatal» – noch nicht. Denn er geht davon aus, dass ab September Veranstaltungen wieder möglich sind. In diese Zeit wurden viele der von Corona betroffenen Konzerte verschoben. Sollte es eine zweite Welle geben – vor der Virologen momentan warnen – wäre das «existenzbedrohend», sagt Pawelzik.

«Sonst müssen wir über die Bücher»

Bereits jetzt ist klar: «Sollten wir das Fundingziel nicht erreichen, müssen wir mit den Kulturprojekten im Parterre One und im Atlantis über die Bücher und schauen, was noch möglich ist» Im Klartext hiesse das ein kleineres Programm und damit auch weniger Mitarbeiter.

Die neun Festangestellten und rund 20 Personen auf Aushilfsbasis aus dem Kulturteam der beiden Lokale sind fast alle in Kurzarbeit. Das Geld aus dem Crowdfunding soll das ergänzen, was die Kulturbetriebe aus dem Topf der Basler Regierung erhalten. Diese hat kürzlich zehn Millionen Franken an Ausfallentschädigungen für nicht-profitorientierte Kulturunternehmen gesprochen. Für jedes Konzert muss jeder einzelne Kostenbeleg eingereicht werden: zum Beispiel die Gagen für Künstler oder Hotelbuchungen. Pawelzik: «Wir schreiben gerade die Gesuche. Wenn wir das ausgezahlt bekommen, mit dem wir rechnen, reicht das zusammen mit einem erfolgreichen Crowdfunding und der Kurzarbeit gerade knapp».