None Hampfle Bängg

Medizinische Themen beherrschen die Banggen-Fasnacht. Und wir bedienen diese Bedürfnisse nach gesundem Leben: Nicht alles hat mit dem Corona-Virus zu tun, beispielsweise beim Spitzige Ryssblei von den Bängg fir Basel:

Dr Zahnarzt hett my Frau

vomene Zahn befreit,

vor Schmärze isch si grad

ins Koma gheit.

Noone baar Dääg isch si

vorgescht Znacht

wider uss däm Koma verwacht.

Sitt ych ere gseit ha,

was dä Zahnarzt koschtet hett,

liggt si wider bewusstlos im Bett.

Des Doggter FMHs (Comité Schnitzelbängg) Kerngeschäft hingegen ist ja die Gesundheit:

«Mir baue unser Spital us»,

sait Lieschtel stolz!

Für glaineri Bräschte

bruuche mer s Bruederholz.

Dört wärde denne, wärs intressiert,

vor allem Hiehnerauge operiert!

Diagnoose: Wo myni Hiehnerauge

das Spittel sehn,

mache sy d Auge zue und gehn!

Oder wir tragen halt Sorge zu allerlei Tierli. D’Nachtschwärmer (VSG):

Tierschützer proteschtiere, Joor fir Joor,

fir e Fasnacht ooni Tier,

wäg dr Verletzigsgfoor.

E Stigg wit gib i iine rächt,

e Fasnacht ooni Kater wär nid schlächt.

D’Dräggspatze (Comité) verschränken Klimawandel und Politik:

Zum Schneemaa sait dr Gletscherfloo:

bald sin mir zwei nümme do.

He joo, meint dr Schneemaa,

i merks alls wie feschter,

wie d’FDP au,

bin ich Schnee vo geschter.

War Ihnen das zu kryptisch? Geben Sie acht: S’Anggewegglimeitli (Comité) singt in Hochform:

«Ei kän inglisch anderschtänd»,

bim Parmelin verwirf ych d Händ.

Der Martullo iiri «sinking schteps»,

deene nit numme fir mii ganz scheps.

«Ei kän nassing sey tu dis ischiu»

vom Muurer,

das macht sogar e Zydroone suurer.

Was aber guet isch bi dääne,

das saag ych iine:

Die sin besser als jeedi

Schiffriermaschiine!

Dr Fäärimaa (Comité) über die Unzulänglichkeit Lo&Leduc’schen Strebens und die ausbleibende SBB-Pointe:

Grad wo dr Alt-Bundesroot Villiger so gmietlig e Villiger raucht lüttet s Telefon, doo hett dr Villiger hässig «Villiger» gfaucht jaa, daa isch Firma CRYPTO

in Zug – ych verbinde, düüt:

Nüüt, hett sie gseit, nüüt, nüüt – duu weisch immer no nüüt, hett sie gseit, nüüt, nüüt, nüüt, hett sie gseit, nüüt, nüüt . . . du weisch immer no nüüt.

«Wenn s muess syy», hett är gsait

dr Dario Cologna,

«lauf y no geera vo Chur uff Bologna.»

Und genau doo wär jetz

e Pointe mit SBB nötig – duet mir Laid,

die hett e halb Stund Verspöötig.