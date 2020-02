Neuer Reinacher FDP-Gemeinderat will sich für die Schwächsten einsetzen: «Mein Rollstuhl hat sicher nicht geschadet»

«Überrascht», antwortet Ferdinand Pulver, wenn man ihn fragt, wie er sich am vorletzten Sonntag gefühlt habe. Als neuer Kandidat wurde er für die FDP in den Reinacher Gemeinderat gewählt. Ein politisches Amt hatte er zuvor nie ausgeführt. Er dachte, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommen würde - doch mit 2101 Stimmen hat er es im ersten Anlauf geschafft.

Einige Tage nach der Wahl betrachtet er das Ergebnis mit etwas Abstand. Und versucht, es zu erklären: «Einerseits habe ich sehr aktiv Wahlkampf betrieben», erzählt Pulver. «Ausserdem kennt man mich in der Gemeinde gut – auch wenn ich in der Politik neu bin, habe ich seit fast 20 Jahren viel mit den Einwohnern zu tun.» Und es gab einen weiteren Faktor, den er unverblümt anspricht: «Es hat im Wahlkampf sicher nicht geschadet, dass ich im Rollstuhl sitze.»

Vorher der Fussball, nachher der Gleitschirm

Ferdinand Pulver ist 54-jährig, Wahl-Reinacher und Paraplegiker. «Wenn man eine Broschüre mit neun Kandidaten vor sich hat und einer davon im Rollstuhl sitzt, erinnert man sich eher an diesen», erklärt er seine Aussage. An den Rollstuhl ist er seit einem Motorradunfall vor zwölf Jahren gebunden. Als er damals aus dem künstlichen Koma aufwachte, dachte Pulver, er würde sterben. Doch er hat überlebt. «Seither habe ich keine Angst mehr vor dem Tod», sagt er.

Der Neo-Gemeinderat spricht offen über sein Schicksal, hat keine Berührungsängste, wenn es um seine Lebensgeschichte geht. «Ich kann mittlerweile gut damit leben, der Rollstuhl ist ein Teil von mir», meint er. Das sei nicht immer so gewesen. «Besonders das erste Jahr war hart», erzählt Pulver. Es sei eine Zäsur in seinem Leben gewesen, sagt er heute. Da gab es den früheren Ferdinand Pulver, der Motorrad fuhr, Fussball spielte und gerne in den Bergen unterwegs war – und plötzlich denjenigen, der lernen musste, sich auf Rädern durch den Alltag zu navigieren. Mehr als einmal sei er während seiner Rehabilitation am Nullpunkt angekommen, habe jedoch immer wieder Zuversicht gewonnen.

«Es half, dass ich ein frohes Gemüt bin», sagt er und lacht. Er habe zurück ins Leben gefunden. Pulver fährt heute kein Motorrad mehr, sondern ein Handbike, wandert nicht mehr in den Bergen, sondern fliegt mit dem Gleitschirm über die Gipfel. Das Hobby hat er erst nach seinem Unfall aufgegriffen. Interessiert habe es ihn schon immer, nur die Zeit dazu fehlte ihm als Fussgänger. «Das Gefühl, wenn man in der Luft schwebt und die Welt in Ruhe von oben betrachten kann» sei das, was ihm daran gefalle. Für ihn als Rollstuhlfahrer müssten die Wetterbedingungen sowie die Bodenbeschaffenheit beim Gleitschirmfliegen aber noch exakter stimmen als bei Fussgängern – während diese mit beim Abheben durch Seitwärtsbewegungen den Schirm stabilisieren können, kann er nur geradeaus rollen.

Hindernisse wie diese kennt er aus dem Alltag viele. «Aber wenn man mal nicht über eine Türschwelle kommt oder ein Trottoir-Rand zu hoch ist, lernt man halt, nach Hilfe zu fragen», meint er schulterzuckend. Und ergänzt: «Es ist übrigens erstaunlich, wie Menschen aus anderen Kulturkreisen in solchen Situationen extrem hilfsbereit sind. Schweizer sind da eher zurückhaltend.»