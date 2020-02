Neuer Anlauf für Millionen-Förderung

Das schweizweite Förderprogramm für lokale und regionale Landwirtschaft, mit dem in den beiden Basel total 16,4 Millionen Franken an privaten und öffentlichen Geldern in regionale Initiativen fliessen soll, hatte bisher einen schweren Stand.

Das Projekt liegt seit fast einem Jahr in der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission (VGK) des Baselbieter Landrates. Im Mai 2019 hat die VGK die Vorlage nach Kontroversen mit einer knappen Mehrheit abgelehnt. Und auch in der personell neu besetzten Kommission fand das Projekt im September noch keine Mehrheit. Kritisiert wurde vor allem die staatliche Unterstützung privater Projekte. Zum Beispiel einen Lohnschlachthof in Itingen, der es ermöglichen soll, mit kurzen Wegen Fleisch in der Region zu verarbeiten. Das Förderprogramm unterstreicht die Wichtigkeit, lokale Infrastruktur aufzubauen, um die hiesige Landwirtschaft näher den hiesigen Konsumenten zu bringen.