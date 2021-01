Neue Spitalliste: Jetzt klagt auch das Basler Unispital - auf hohem Niveau

Der Schock sitzt tief. Viele Privatkliniken aus Baselland und Basel-Stadt müssen den Gürtel enger schnallen, sobald die neue gemeinsame Spitalliste am 1. Juli in Kraft tritt. So eng, dass sich einige in ihrer Existenz bedroht sehen. Zum ersten Mal möchten die Gesundheitsdirektoren beider Kantone durchgreifen und die Zahl der unnötigen Eingriffe reduzieren, indem sie die härtere Regeln für Leistungsaufträge definieren. Bei der im Dezember verschickten Entwurfsfassung fühlen sich aber viele Privatspitäler teils massiv gegenüber den öffentlichen Spitälern - vor allem dem Universitätsspital Basel (USB) - benachteiligt. So würde die Liestaler Ergolz-Klinik rund die Hälfte ihrer Leistungsaufträge und ein Viertel ihrer Patienten verlieren, wie Recherchen dieser Zeitung am Freitag zeigten.

Das Unispital kritisiert Spitalliste, das Kantonsspital nicht

Nun reagiert aber auch das USB auf die Anfrage der bz - und übt selbst Kritik an der neuen Spitalliste: «Wir profitieren nicht», hält Sprecher Nicolas Drechsler fest. Das Zentrumsspital erhalte keine zusätzlichen Leistungsaufträge in den relevanten Sektoren. Im Gegenteil: Bei der Orthopädie und Augenmedizin gebe es neu klare Einschränkungen. Nur noch komplexe, multimorbide Patienten dürften am USB-Hauptcampus behandelt werden, die leichteren Fälle müssten auf die Standorte Gellert und Mittlere Strasse ausweichen und separat abgerechnet werden. Drechsler betont zudem, dass die neue Weisung, dass sämtliche Kinder unter 16 Jahren nur noch am Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) behandelt werden dürften, nicht nur die Privatspitäler empfindlich treffe, sondern auch das USB.