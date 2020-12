Neue Lieferungen kommen, doch ist der Impf-Hype in den beiden Basel schon vorbei?

Noch führen manche Apotheken in der Region Wartelisten. Doch bald dürfte der Impfstoff gegen die saisonale Grippe wieder breiter erhältlich sein. Beide Basel konnten sich zusätzliche Lieferungen sichern. Paradox: An manchen Orten brach die Nachfrage unterdessen so ein, dass wieder Impf-Werbung gefordert wird.