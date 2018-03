Viel wurde spekuliert im und ums Stadion, nachdem das Super-League-Spiel zwischen Basel und Zürich am Samstag wegen eines Stromausfalls abgesagt werden musste. Rasch machte das Gerücht eines Brands in einer Migros-Filiale als Ursache die Runde, offenbar von Schiedsrichter Nikolaj Hänni in die Welt gesetzt.