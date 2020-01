Nach dem grossen Brand meldet der Europa-Park einen neuen Besucherrekord – und investiert weiter wie wild

Der Boom reisst nicht ab. 5,7 Millionen Besucherinnen und Besucher meldet der Europa-Park für das eben zu Ende gegangene Jahr. Dies sei zugleich auch die neue Höchstzahl an Besuchern in der Geschichte des Unternehmens, teilt die Betreiberfirma am heutigen Donnerstag mit. Zur neuen Bestmarke tatkräftig beigetragen haben dürften auch diesmal wiederum Herr und Frau Schweizer. Der Freizeitpark in Rust (D) ennet der Basler Grenze ist jedenfalls auch hierzulande ein äusserst beliebtes Reiseziel. Im Vorjahr beispielsweise zog er über 1,2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer an. «Wir sind der Freizeitpark der Schweizer», sagte Roland Mack, der Gründer und Inhaber des Europa-Parks, denn auch im Frühling zur «Handelszeitung». Dessen Bekanntheitsgrad liege hierzulande bei sagenhaften 98 Prozent. Attraktionen im Europapark (eine Auswahl):

1 / 25 Vollbild prev next

Der grösste Freizeitparks Deutschlands bleibt trotz neuestem Besucherrekord allerdings nur die Nummer zwei in Europa. Ganz vorne liegt das Disneyland in Paris, auf Platz drei die PortAventura World bei Tarragona in Spanien. Der Umsatz der Europa-Park-Firma, hinter welcher die Eigentümerfamilie Mack steht, wird auf rund 400 Millionen Euro geschätzt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Das waren die Bilder vom Grossbrand:

1 / 9 Vollbild prev next