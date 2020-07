Lärmbelästigung in Arlesheim führte zu grossem Polizeieinsatz

Am Sonntagnachmittag um 12.49 Uhr wurde eine Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus an der General Guisan-Strasse in Arlesheim gemeldet, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort wurde hörte die Polizei sowie Anwohner einen schussähnlichen Knall.

Bei diesem Geräusch konnte Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Dementsprechend wurden Rettungs- und Interventionskräfte aufgeboten.

Bevor es zur Intervention durch die Einsatzkräfte kam, verließ der Mann seine Wohnung. Dabei konnte er durch die Polizei angehalten werden. Eine Waffe konnte in der Wohnung nicht gefunden werden.