«Kompliziert, ungerecht und kontraproduktiv»: Scharfe Kritik am Baselbieter Sozialhilfegesetz

Über vier Seiten hagelt es Kritik: Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) hat eine Stellungnahme zur Teilrevision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes veröffentlicht – und hat dabei kaum Positives über den Gesetzesentwurf zu sagen. Das Stufensystem, in das Bezüger künftig eingeteilt werden sollen, sei «kompliziert, ungerecht sowie kontraproduktiv in Bezug auf die Arbeitsintegration».

Den neuen Gesetzesentwurf hat Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) im Januar vorgestellt. Entstanden ist er aufgrund der «Motion Riebli». Der Vorstoss von SVP-Landrat Peter Riebli verlangte, dass der heutige Grundbedarf eines Alleinstehenden von monatlich 986 Franken um 30 Prozent gesenkt wird. Ab 2023 soll das auf einige Sozialhilfebezüger zutreffen: In der Stufe 1 (Pflichten verletzt oder neu in der Sozialhilfe) sollen sie nur 690 Franken erhalten, in der Stufe 2 (Kooperation mit Behörden, Erfüllung der Mitwirkungspflicht) sollen es 887 Franken sein, in der Stufe 5 (mehr als 2 Jahre Sozialhilfebezüger) 937 Franken. In der Stufe 3 sollen Sozialhilfeempfänger, die sich um Integration bemühen, mit 1085 Franken sogar mehr erhalten als bisher. Für Sozialhilfebezüger, die in die Stufe 4 fallen, würde sich nichts ändern: Sie erhielten noch immer 986 Franken. Sie gelten als Ausnahmefälle – Personen, von denen nicht erwartet wird, dass sie sich im Berufsleben eingliedern könnten.