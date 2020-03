Kein Ticketverkauf mehr in Basler Bussen wegen Coronavirus

Ab Mittwoch verkauft das Fahrpersonal in den Bussen der Basler-Verkehrsbetriebe, der Baselland Transport AG und der Autobus AG Liestal keine Tickets mehr. Zudem bleibt die vorderste Türe geschlossen. Diese Massnahmen kündigten die Verkehrsunternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung an. Sie werden auf Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit umgesetzt und sollen die Ansteckungsgefahr für die Fahrgäste und das Fahrpersonal verringern.

Die Verkehrsbetriebe raten, Tickets via App oder an Automaten zu kaufen. Fahrgäste ohne gültiges Ticket werden gebeten, dieses am nächsten Umsteigeknoten rückwirkend zu lösen. Sollten Menschen wegen einer Sehbehinderung oder aus anderen Gründen nicht erkennen können, dass die erste Tür gesperrt ist, würden sie durch das Fahrpersonal informiert, schreiben die drei Verkehrsunternehmen. (bz)