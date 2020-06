Im Wittinsburger Waldstück müssen wegen Trockenheit Bäume weg

In einem Waldstreifen im Gebiet Ägerte an der Kantonsstrasse zwischen Wittinsburg und Känerkinden ist deutlich zu sehen, welche Spuren die Trockenheit und Wärme der vergangenen Jahre an Buchen hinterlassen haben. Auf einer knappen Hektare muss eine Zwangsnutzung vorgenommen werden, um die Sicherheit auf den Strassen des Kantons und der Gemeinde Wittinsburg zu gewährleisten.

«Eigentlich passt die Buche gar nicht dorthin»

«Wir sind gezwungen, Bäume aus Sicherheitsgründen zu fällen. Ein kleiner Anteil von etwa zehn Prozent kann noch als Nutzholz verwertet werden. Der Rest ist nur noch energetisch verwendbar», erklärt Samuel Bürgin, der Revierförster des Forstreviers Homburg. Das Baselbieter Tiefbauamt hat als Eigentümer der Verbindungsstrasse von Wittinsburg nach Känerkinden diese Zwangsnutzung gefordert und trägt zusammen mit dem Amt für Wald beider Basel auch die Restkosten dafür.

Besitzer der Parzellen des betroffenen Waldareals sind Privatpersonen. Mit diesen habe man eine Begehung vor Ort durchgeführt und dabei die kritische Lage erörtert, erzählt Bürgin und fügt an: «Die Leute haben das Begehren des Kantons akzeptiert und ihr Einverständnis gegeben.» Privatwaldbesitzer unterstehen keiner Bewirtschaftungspflicht. Im Fall «Ägerte» gilt die Werkeigentümerhaftung. Will heissen: Der Kanton ist verantwortlich für die Sicherheit der Strasse und deren Umgebung, und dazu gehört auch der Wald.