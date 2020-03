«Ich will wissen, ob ich das Virus habe»: Patienten stehen in Basel Schlange vor Predigerkirche

Rund 60 Leute stehen auf dem Trottoir entlang der Predigerkirche, die seit vergangenem Montag die Aussenstation des Universitätsspitals Basel ist. Hier werden die vermutlich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen getestet, anschliessend mit Atemschutzmaske nach Hause geschickt.

Die Schlage vor der Kirche mutet am Montagmorgen komisch an: Versucht man üblicherweise den Abstand zur vorherigen Person möglichst klein zu halten, um zu verhindern, dass sich jemand reindrängelt, lassen die Leute nun mindestens zwei Meter Platz.

Tierheim zu, Förnbacher-Theater schliesst nun doch

Viele tragen Atemschutzmasken. Alle wollen sie sich testen lassen, sie wollen Gewissheit, ob sie das Virus in sich tragen oder nicht. Eine Frau sagt: «Mein Hausarzt hat mich hierher geschickt, da ich Symptome zeige. Und ich will auch einfach wissen, ob ich das Virus habe.»

Am Montagmorgen teilte die Stiftung Tierschutz beider Basel (TBB) mit, dass das Tierheim an der Birs ab sofort für die Öffentlichkeit geschlossen sei. Noch am selben Morgen teilte das Theater von Helmut Förnbacher mit, dass man an Vorstellungen festhalte. Am Nachmittag widerrief Helmut Förnbacher die Ankündigung: Man habe sich entschlossen, ebenfalls bis April alle Veranstaltungen abzusagen.