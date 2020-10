Helen Liebendörfer über die Zeitmaschine: «Ich würde ins 16. Jahrhundert reisen»

Frau Liebendörfer, worüber reden wir?

Helen Liebendörfer: Über die Zeitmaschine. Bevor wir loslegen, würde ich aber noch gerne eine Frage stellen: Wissen Sie, warum es «aus dem Nähkästchen plaudern» heisst?

Erzählen Sie’s mir.

Vor dem Interview hab' ich gegoogelt: Früher sei das Nähkästchen ein Ort für die Frau gewesen, um ihre geheimen Sachen zu verstecken, etwa Liebesbriefe. Denn dem Mann kam es nicht in den Sinn, im Nähkästchen zu suchen. Hie und da wurde das Geheimnis beim Nähen mit anderen Frauen hervorgekramt und darüber geplaudert...

...das ergibt einen Sinn! Und nun setzen wir uns in die Zeitmaschine. In welches Jahr möchten Sie reisen?

Ins 16. Jahrhundert. Damals haben in Basel interessante Leute gelebt, die hätte ich gerne kennen gelernt. Etwa Erasmus von Rotterdam, Hans Holbein oder auch Wibrandis Rosenblatt, die erste evangelische Pfarrfrau Basels. Bei den Recherchen zu meinen Romanen halte ich mich oft in dieser Zeit auf. Es wäre schön, herauszufinden, ob das, was ich in den Büchern schildere, auch stimmt (lacht). Mir stehen zwar Fakten zur Verfügung, aber wie das Lebensgefühl damals tatsächlich gewesen ist, kann man sich nur ausmalen.

Zeitmaschinen sind pure Fiktion – und trotzdem fasziniert der Gedanke viele Menschen. Woher rührt die Sehnsucht, aus der eigenen Zeit auszubrechen und in eine andere einzutauchen?

Wohl aus dem Bedürfnis heraus, etwas ganz anderes zu erleben. Man kann die Vorstellungen darüber, wie es in vergangenen Zeiten war oder in zukünftigen sein wird, mit viel Fantasie füllen. Und Platz für Fantasie gibt es in der heutigen Zeit mit der Informationsflut, die uns täglich umspült, ja fast nicht mehr.

Ende Oktober kommt Ihr siebter historischer Roman in die Buchläden, «Nun erst recht – Matthäus Merian und seine Familie». Was reizt Sie an der Vergangenheit?

Auf der Vergangenheit ist unsere Stadt gebaut, ohne sie wäre hier gar nichts! Ich habe lange als Stadtführerin gearbeitet, und es war mir immer eine Freude, den Menschen vergessene Zeiten näher zu bringen, dass sie entdecken und erfahren. Etwa, dass Matthäus Merian, dieser berühmte Verleger, im Kleinbasel aufgewachsen ist. Mir ist es auch ein Anliegen, dass die Leser, wenn sie mein Buch weglegen, froh sind, in der heutigen Zeit leben zu dürfen, und den Komfort schätzen. Etwa die Sauberkeit, dass wir hier an der Wärme sitzen können, dass wir reisen können. Und so weiter.