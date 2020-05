Harsche Kritik an Testzentren im Baselbiet: 170 Franken für die Ärzte, 35 Franken für die Pfleger

Die Pflegefachfrau zögerte nicht lange, als das Kantonsspital Baselland (KSBL) ihr im März das Angebot unterbreitete. 54 Franken Stundenlohn für den Einsatz in einem der Corona-Testzentren in Lausen oder Münchenstein. «Für diesen guten Zweck hätte ich es auch für weniger gemacht», sagt sie. Wie so manche der rund 400 schnell angeheuerten Pflegerinnen und Pfleger dachte sie nicht über die Modalitäten nach. Der Arbeitsvertrag müsse noch auf sich warten lassen, hiess es seitens des KSBL. Man habe derzeit alle Hände voll zu tun.

Umso verdutzter waren die Pflegenden, als sie am 24. April den ersten Lohn auf dem Konto hatten. Statt der versprochenen 54 Franken waren es 35.34 Franken in der Stunde.