Grenzwerte in beiden Basel eingehalten

Der Immissionskataster 2019 zeigt für beide Basel die räumliche Verteilung der Belastung mit nichtionisierender Strahlung (NIS) von stationären Mobilfunk-, Funkruf- und Rundfunk-Sendeanlagen, die ausserhalb von Gebäuden installiert sind. Die dargestellten Werte sind das Ergebnis von Modellberechnungen, welche die Betriebsdaten der Antennen per August 2019 berücksichtigen.

Im Februar 2019 hat das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) eine breite Palette an zusätzlichen Mobilfunkfrequenzen (700 MHz, 1’400 MHz und 3’500 MHz) versteigert. Diese sind die Voraussetzung für die Entwicklung der leistungsfähigeren Mobilfunktechnologie 5G.

In der eidgenössischen Verordnung sind Immissionsgrenzwerte für die elektrische Feldstärke festgelegt, welche vor wissenschaftlich anerkannten Gesundheitsschäden schützen, so das Lufthygieneamt beider Basel in ihrer Mitteilung.