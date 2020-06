Gegenstrategie zur Armut im Baselbiet: Es gilt, die entscheidende Lücke zu füllen

Armutsbericht Die Baselbieter Regierung will der Verhinderung und Bekämpfung von Armut mehr Gewicht geben. Abgeleitet aus einer Gesamtstrategie hat sie insgesamt 46 Massnahmen verabschiedet, die innerhalb der kommenden beiden Jahre geprüft und konkretisiert werden sollen. «Die Strategie soll Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Leute schon gar nicht in Armut gelangen. Auch geht es darum, Betroffene aus der Armut herauszulösen», sagte CVP-Finanzdirektor Toni Lauber gestern in Liestal bei der Vorstellung des Armutsberichts. Mit welchen finanziellen Auswirkungen dies verbunden sei, könne noch nicht beziffert werden. Neben der Fachhochschule Nordwestschweiz sind beispielsweise auch die Caritas, die Anlaufstelle für Sans-Papiers, die Winterhilfe, die Landeskirchen sowie der Verband für Sozialhilfe des Kantons und der Verband der Basellandschaftlichen Gemeinden eingebunden. Die neue Armutsstrategie beinhaltet die Handlungsfelder Bildungschancen, Erwerbsintegration, Wohnversorgung, gesellschaftliche Teilhabe und Alltagsbewältigung sowie soziale Existenzsicherung. Zu den 46 Massnahmen gehört etwa die Intensivierung der Frühförderung, der erleichterte Zugang zum Wohnungsmarkt trotz Schulden oder der Ausbau der Mietzinsbeiträge. Auslöser für das nun von der Regierung vorgelegte 134 Seiten lange Papier ist ein 2016 eingereichtes Postulat der damaligen SP-Landrätin Regula Meschberger. (sda/bos)