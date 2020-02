Ein 23-Jähriger Autofahrer muss nach frontalem Aufprall ins Spital

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 23-jährige Personenwagenlenker auf Autobahn A2 in Pratteln BL Richtung Basel. Er beabsichtigte, die Autobahn A2 via Ausfahrt Liestal /Augst, in Richtung Augst zu verlassen.

Aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen kollidierte der Fahrzeuglenker frontal mit der Spurtrennungseinrichtung (Vario Guard System) der sich trennenden Ausfahrtsspuren Liestal/Augst. Durch den frontalen Aufprall wurde das Fahrzeug abgehoben, überschlug sich und kam schlussendlich, entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.



Der unfallverursachende Fahrer wurde beim Unfall verletzt und musste durch den Sanitätsdienst in ein Spital verbracht werden, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung verlauten lässt.



Das massiv beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.