Doch kein Wohnareal: Neue Pläne für das Münchensteiner Walzwerk

Man wolle «die heutige Lebendigkeit und Vielfalt des Walzwerk-Areals» erhalten und weiter ausbauen, sagt Martina Vogel, die bei SFP für das Areal zuständig ist. «Zu diesem Zweck setzen wir in den kommenden Jahren auf zonenkonforme Nutzungen und zusätzliche Mieter.» Man konzentriere sich mittelfristig auf den Kunst-, Kultur-, Kreativ-, Gastro- und Freizeitbereich.

Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel? «Die SFP will im Rahmen einer Machbarkeitsstudie aufzeigen, wie einerseits die bestehende gewerbliche Nutzung erhalten werden und wie diese andererseits in die Zukunft überführt und mit einer gemischten Nutzung ergänzt werden kann», so Vogel. Langfristig ist die Wohnnutzung des Areals also noch nicht vom Tisch. In diesem Zusammenhang stehe man mit den Münchenstein und Arlesheim in Kontakt.

Die beiden Standortgemeinden werden in einem nächsten Schritt ein gemeindeübergreifendes Gremium für Planungsprojekte im Gebiet schaffen, wozu auch die Entwicklung des Walzwerks gehört. Die SFP werde mit diesem Gremium den Zeithorizont der Umsetzung im Detail besprechen, sagt Vogel.