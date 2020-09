Die Neugierige: Regierungskandidatin Esther Barandun im Porträt

Zeig mir, wie Du wohnst, und ich sage Dir, wer Du bist: Wer sich diesen Spruch für eine Charakterstudie von Esther Barandun zur Maxime macht, ist rasch überfordert. Gelbe Vorhänge, blaues Sofa, Kerzen brennen auf dem Tisch und in einer rosa Laterne auf dem Clubtisch. Hinter der Fassade dieses Hinterhauses in Riehen verbirgt sich eine angenehm schrille Wohnung. In der Mitte des Wohnzimmers steht Esther Barandun, Grabrednerin, Vielgereiste, Grossratskandidatin für die Basler CVP.

Wann Esther Barandun geboren wurde, mag sie nicht sagen. Über ihr Alter spricht sie ungern. So viel sei verraten: Man sieht es ihr nicht an. «Es spielt auch keine Rolle», sagt sie, «arbeiten werde ich sowieso bis 75.» In ihrem Dialekt klingen ihre unterschiedlichen Stationen in der Schweiz nach: Geburt in Zürich, Matur in Chur, danach Bern, Basel, Fribourg und schliesslich Riehen.

Barandun hat Theologie studiert und das Lehrerseminar absolviert, in einer Bibliothek gearbeitet wie auch in einem Flüchtlingszentrum nach dem Vietnamkrieg. Irgendwann übernahm sie eine Stellvertretung in einer Schule, für vier Wochen, hiess es. Daraus wurden elf Jahre. Bis heute ist Unstetigkeit die Konstante im Leben von Esther Barandun. Es ist ein Produkt ihrer Neugier.

Mal konservativ, mal am linken Flügel

Schnell wird es ihr zu eng. Die studierte Theologin war schon reformiert und katholisch, heute ist sie gar nicht mehr Mitglied einer Landeskirche. «Ich habe Gott für mich nicht mehr definiert», sagt sie und man merkt, dass solchen Sätzen ein langer Prozess vorausgegangen ist. Die Spiritualität verlassen hat Barandun indes nicht.