Auf ihren Heckscheiben tragen Laufentaler Aviatik-Fans derzeit ihre Vorfreude zur Schau. Vor wenigen Wochen sind die Aufkleber für die nächsten Dittinger Flugtage eingetroffen. Am Wochenende des 25. und 26. August werden wieder Tausende Menschen ins beschauliche Dörfchen strömen.

Nach dem Absturz mit einem getöteten Piloten im Jahr 2015 stand die Zukunft der Flugtage lange in den Sternen. Die Segelfluggruppe Dittingen, die den Megaanlass veranstaltet, entschied sich, trotz der Tragödie weiterzumachen. Mittlerweile sind die Planungen für die nächste Ausgabe schon weit fortgeschritten. Die Organisatoren konnten einige publikumsträchtige Formationen verpflichten. Unter anderem sind das Kampfflugzeug

F/A-18 und der Super Puma der Schweizer Luftwaffe sowie das Kunstflugteam P3 Flyers zu Gast im Laufental.

Zum ersten Mal kommt im Hochsommer die Jakowlew Jak-9 nach Dittingen. «Das sowjetische Jagdflugzeug wurde während des Zweiten Weltkriegs entwickelt und eingesetzt», sagt Urs Winkelmann, Medienverantwortlicher der Flugtage. Mit seiner langen Nase möchte die C-3605 der Schweizer Armee, welche bis in die 1980er-Jahre verwendet wurde, die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Die Verantwortlichen rechnen wieder mit rund 20 000 Besuchern.

Keine Akrobatik über dem Dorf

Ihren Hauptwunsch konnten sich die Organisatoren zum zweiten Mal in Folge nicht erfüllen. Die Patrouille Suisse – mit ihrer atemberaubenden Performance eine Garantin für viel Publikum – fehlt erneut. «Die Kunstflugstaffel der Schweizer Armee ist an diesem Wochenende leider in Polen. Da können wir nichts machen», bedauert Winkelmann. Das Organisationskomitee lasse sich davon aber nicht entmutigen und sei daran, weitere Hochkaräter zu verpflichten. Das komplette Programm gibt man Anfang Juni an einer Medienkonferenz bekannt, in deren Rahmen die ehemalige Skirennfahrerin und Privatpilotin Dominique Gisin einen Vortrag hält.