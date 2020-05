Der Herr der Bücher geht in Pension: Die grossen Fussspuren des Gerhard Matter

Eine letzte Kostprobe seiner Kreativität, garniert mit einem Schuss Eitelkeit, liefert er coronabedingt in diesen Tagen: Weil ein Abschiedsapéro mit grosser Kulisse, wie es sich nach 30 Jahren an der Spitze einer so wichtigen Kulturinstitution geziemt hätte, nicht möglich war, hat Matter seine Gedanken in Form einer Broschüre mit launigen Texten, zahlreichen Bildern und lobenden Worten von Weggefährten herausgegeben. Erhalten sollen das Werk jene, die zum Abschiedsfest geladen gewesen wären.

Die Zahlen sprechen für sich: Die drei am häufigsten frequentierten Kulturinstitutionen des Kantons Baselland sind im letzten Jahr die Kantonsbibliothek mit 229'000, die Römerstadt Augusta Raurica mit 160'000 und das Kantonsmuseum mit 20'000 Besuchern. Dass die Bibliothek so obenaus schwingt, hat verschiedene Gründe. Ein wichtiger heisst Gerhard Matter, seit Anfang Mai alt Kantonsbibliothekar im Ruhestand.



Eine Stimme fehlt darin – jene von alt Regierungsrat Peter Schmid, der Matter 1990 angestellt und 13 Jahre lang «geführt» hat. Schmid beschreibt dessen Wirken so: «Gerhard Matter erfüllte voll und ganz das, was wir von ihm erhofft haben.» Er habe sich mit Leib und Seele eingesetzt, habe die Bibliothek belebt und das wichtige Projekt Neubau sehr aktiv und mit viel Durchhaltevermögen begleitet. Und Schmid weiter: «Er war ein sehr eifriger Freund und Förderer von Büchern und wollte mir in zahlreichen Diskussionen beibringen, dass Baselland mit Büchern unterversorgt sei. Diesen Notstand habe ich aber nicht erkannt.» Dass Matter in Liestal überhaupt Fuss fasste, war Schmids Verdienst. Er köderte ihn mit der Aussicht auf einen Bibliotheksneubau. Matter biss an, weil er nicht nur ein literatur-, sondern auch ein architekturaffiner Mensch ist. Und er, in Cham aufgewachsen, hatte an seiner ersten Stelle bei der Stadt- und Kantonsbibliothek Zug erlebt, wie ein gelungener Neubau die Bibliotheksnutzung befeuern konnte.

Deshalb warf er auch seinen Grundsatz, nie länger als sieben Jahre an der gleichen Stelle zu bleiben, über Bord und arbeitete an vorderster Front an der Planung der neuen Kantonsbibliothek beim Liestaler Bahnhof mit. Dazu Matter: «Diese Möglichkeit zu haben, war genial. Es ist sehr selten, dass man eine Bibliothek neu denken darf.»