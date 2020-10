Coronatest beim Hausarzt? Nur Baselland sagt nicht, wo es möglich ist

349, 541 und nun 611. Schon seit drei Wochen stellt der Montag jeweils Rekorde auf, was die Zahl der Coronatests in der Baselbieter Abklärungs- und Teststation Spenglerpark in Münchenstein angeht. Fast im Gleichschritt erhöht der Kanton die Kapazitäten der Einrichtung – immer in der Hoffnung, dass es bis zur Eröffnung des neuen Testzentrums Feldreben in Muttenz am 14. November ausreicht. Wie Rolf Wirz, Sprecher der Gesundheitsdirektion, auf Anfrage festhält, liege die aktuelle Kapazität bei 700 bis 800 Tests pro Tag. Das sind rund 300 mehr als noch vor einer Woche. Unverändert bleiben weiterhin die eher kurzen Öffnungszeiten. Dabei hatte FDP-Landrat Sven Inäbnit in einer vergangene Woche als dringlich überwiesenen Motion deren Ausweitung gefordert. Wirz erteilt diesem Anliegen eine Absage: «Das wird vom Team als wenig sinnvoll beurteilt, da der Ansturm jeweils am grössten ist, wenn die Teststation öffnet.» (mn)