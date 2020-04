Zwischen Gruppenchat und Seelsorge: Kirchen der Region bieten jetzt Gottesdienst per Whatsapp an

«Guten Morgen!», spricht Franz Sabo in Mikrofon. Aber es kommt kein Echo zurück, was er gleich in seine Predigt einbaut: «Das ist eben die neue Situation, die wir haben!»

Der Pfarrer der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Röschenz steht vor dem Altar. Ton, Licht, Schnitt, alles perfekt – und doch wirkt er ein wenig sonderbar, dieser Gottesdienst zu Palmsonntag. Denn Sabo spricht vor leeren Rängen. Das Publikum sitzt nicht in der Kirche St. Anna, sondern zu Hause, guckt die Messe auf Youtube.

Die Gottesdienste ins Internet stellen: So wie Franz Sabo machten es in den vergangenen Wochen viele. Ein Weg, den man gerade den Kirchen nicht so recht zugetraut hätte. Doch weil der Coronalockdown auch kirchliche Veranstaltungen untersagt, war der Handlungsbedarf gross. Da jetzt mit dem Ostersonntag der höchste christliche Feiertag auf der Agenda steht, wird sich wohl auch die letzte Gemeinde Gedanken gemacht haben, wie sie den Gläubigen etwas bieten kann – wenn auch nur digital.

Wer sich anmeldet, erhält, Lieder und Gebete

Das Vorzeigeprojekt ist bikantonal. Das ökumenische Kirchenfenster, eine tägliche, rund 11-minütige Sendung, jeweils mit einem Beitrag zu einem aktuellen Thema, einem Wort zum Tag und Musik. Lanciert haben das Kirchenfenster die Römisch-katholischen Kirchen Baselland und Basel-Stadt sowie die Evangelisch-reformierte Kirche Baselland. Bis Osterdienstag werden Sendungen produziert, die erste war schon gestern Mittwoch zu sehen. Darin ging es unter anderem um die Gassenküche im Kleinbasel. Zu sehen ist das Kirchenfenster auf «Regio TV Plus» und Youtube.

«Kirchgemeinden wurden in den letzten paar Wochen sehr kreativ», sagt Melanie Krieger, Mediensprecherin der Evangelisch-reformierten Kirche Baselland. Es gebe Live-Streaming, das Wort zum Tag via Video, Audio und Telefon, weiter Podcasts mit Gedanken zum Tag, Interaktive Liturgien zum Mitfeiern, Predigten und Gebete zum Nachlesen und Mitlesen und so weiter – alles auf den jeweiligen Webseiten, via Youtube, Facebook, Mail, aber auch per konventionelle Briefpost. Sogar Gottesdienste über Whatsapp erwähnt Krieger. Solche bietet zum Beispiel die reformierte Kirche Gelterkinden an. Sie schreibt, es handle sich um einen Gruppenchat, in den Lieder, Gebete und Anregungen hochgeladen würden.

Kirchen wären geöffnet – aber nur fürs stille Gebet

Dominik Prétôt, Sprecher der Römisch-katholischen Kirche Baselland, schreibt, es gebe derart viele Angebote, dass er selber beinahe die Übersicht verliere. Hervor sticht eine Anleitung mit Gebeten und Liedern für Familien, damit sie zuhause Ostern feiern können. Bereit gestellt wird das Heftlein von den Pfarreien Dornach, Gempen und Hochwald.

Wer sich trotzdem nach Kirchenluft sehnt: Nicht nur die katholischen Gotteshäuser sind zur Einkehr geöffnet, sondern auch viele Reformierte – Corona hin oder her.