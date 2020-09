Wegen einer Kerze fing das Badezimmer Feuer: Neun Personen verletzt

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft erhielt die Meldung am späteren Freitagabend. In einem Mehrfamilienhaus sei im Badezimmer einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Dies schreibt die Polizei am Samstag in einer Mitteilung.

Die sofort vor Ort erschienene Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei fing ein Spiegelschrank in einem Badezimmer wegen einer brennenden Kerze Feuer. Die rund 30 Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden wegen des starken Rauches vorsorglich evakuiert. Diese konnten im Anschluss an den Feuerwehreinsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.