Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei verliess das Tram der Linie 10 die Haltestelle «Dorenbach» in Richtung Basel. Unbekannte Täter haben das Tram auf der gesamten linken Seite auf einer Länge von rund 45 Metern mit Farbe bespritzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Täter flüchteten anschliessend in unbekannte Richtung. Am Tram entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.



Die Polizei Baselland sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall und/oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei in Liestal zu melden (Telefon 061 553 35 35).

Gesucht werden:

1. Täter: Männlich, ca. 16 bis 18 Jahre alt, ca. 180 cm, schlanke Statur, trug Bluejeans, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe.

2. Täter: Männlich, ca. 16 bis 18 Jahre alt, ca. 170 cm gross, trug dunkle Kleider und Schuhe mit weissen Sohlen.

Aktuelle Polizeibilder: