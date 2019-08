Der versuchte Raub ereignete sich am 11. August kurz vor 20.15 Uhr. Ein 23-jähriger Mann griff im Regionalzug von Basel nach Laufen einen Fahrgast an und versuchte ihm den Rucksack zu entreissen. Der Räuber verliess den Zug in Münchenstein und flüchtete.

Dank einer Übereinstimmung bei der DNA-Analyse gelang es der Baselbieter Polizei, den mutmasslichen Täter zu ermitteln. Laut der Mitteilung der Polizei ist er bereits wegen anderer Delikte vorbestraft.





Aktuelle Polizeibilder