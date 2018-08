Eine unbekannte Täterschaft besprayte laut Baselbieter Polizei mehrere Fassaden an der neuen Turnhalle und an der Turnerschüüre «massiv». Auch Festbänke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Es sei «beträchtlicher» Sachschaden entstanden. Die Sprayereien seien zwischen 4.30 und 8.30 Uhr angebracht worden.

Ob die Verunreinigungen mit dem Ziefner Schauturnen zu tun haben, kann Polizeisprecher Adrian Gaugler nicht sagen. «Ein kausaler Zusammenhang ist möglich. Wir sind am Ermitteln», erklärt Gaugler. Die Polizei sucht Zeugen.