Kaltstart mit 3700 Studenten am 17. September

Das bringt die spezielle Architektur des Baus der «Pool Architekten» aus Zürich mit sich. Der Würfel ist innen ausgehöhlt, um Platz für die Eingangshalle zu bieten, Tageslicht scheint durch die grossen Dachfenster. Die ausladenden Treppen führen aber nur zu den ersten drei Stockwerken. Darüber quert ein Mitteltrakt den Innenraum und teilt ihn in zwei Hälften. Enge Wendeltreppen ergänzen ab da die Lifte. Sollte das immer noch nicht reichen, um in zwei Monaten die Studierenden und Mitarbeitenden an ihr Ziel zu bringen, gibt es noch mehrere Nottreppenhäuser.



«Den optimalen Weg zu finden, ist anfangs für alle eine Herausforderung», sagt Ehrsam. Am ersten Schultag wird die FHNW Pläne verteilen. Zudem werden Guides eingesetzt, die treffend «Bildungslotsen» heissen. Trotzdem: Wenn sich am ersten Tag niemand verirrt, wäre es ein Wunder. «Erst am 17. September werden wir sehen, wie der Betrieb mit 3700 Studierenden und 800 Mitarbeitenden läuft, erst dann erkennen wir allfällige Flaschenhälse oder Probleme, die auch vom individuellen Verhalten abhängig sind. Das können wir nicht testen», sagt Ehrsam. Die Hoffnung der Planer ist, dass die zwölf Lifte, die jeder für sich eher klein sind, grösstenteils nur für Fahrten in die oberen Stockwerke gebraucht werden und kleinere Distanzen sowie Abstiege zu Fuss zurückgelegt werden. Vom Erdgeschoss aber bis in den zwölften Stock zu laufen, empfehlen Ehrsam und Stalder nur geübten Bergsteigern.

Im fünften Stock schwitzen sie

Was nächste Woche auf Herz und Nieren getestet wird, sind die technischen Anlagen. Zwei Tage lang werden die Lifte, die Beleuchtung, die Lüftung, die Rollläden überprüft. Und das ist auch nötig, wie Stalder erzählt: «Zurzeit schliessen die Rollläden im fünften Stock auf der Ostseite nicht und auch die Lüftung spinnt immer wieder. Da schwitzen also gerade einige.»

Der fünfte Stock, das sind die Life Sciences. Die Hochschule (HLS) belegt auch den vierten und sechsten Stock, die Labors sind bereits eingerichtet. «Ich musste die Euphorie meiner Leute fast bremsen, alle wollen endlich hier arbeiten», sagt Erik Schkommodau. Der Leiter des Instituts für Medizintechnik und Medizininformatik hofft, dass sein Team im Neubau noch besser zusammenarbeiten kann, weil nicht mehr jeder ein Mikroskop im eigenen Büro hat, sondern es grosse Gemeinschaftslabors gibt. Der Umzug sei – abgesehen von ein paar Projekt-Verzögerungen – gut gelaufen.



Erst Ende Juli wird die Pädagogische Hochschule (PH) komplett umgezogen sein. Sie nimmt den grössten Teil des Neubaus ein. Diesen Umzug zu planen, ist besonders aufwendig, gehören doch 15 der 22 alten Schulstandorte, die im Campus Muttenz zusammengezogen werden, zur PH. Seit dieser Woche da sind Sandra Widmer Beierlein und Leticia Venâncio. Sie zogen mit dem Institut für spezielle Pädagogik von der Basler Heuwaage nach Muttenz in den neunten Stock. «Wir sind schon ein bisschen stolz, bereits hier zu sein. Der Neubau ist beeindruckend», sagt Widmer.

Jeder kann das Hausbier «Molekühles» trinken

Laut dem von Stalder penibel genau geplanten Umzugszeitplan wird am 17. August, genau einen Monat vor Semesterbeginn, mit der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik die letzte Schule ihren Umzug abschliessen. Doch der Campus bietet mehr als Hörsäle, Seminarräume, Büros und Werkstätten. «Wir wollen kein Elfenbeinturm sein», sagt Ehrsam. Deshalb ist ein Teil des Gebäudes ab Semesterstart auch öffentlich zugänglich. Jeder kann durch den Park mit Spielplatz flanieren, die Bibliothek nutzen, im Restaurant essen oder sich ein «Molekühles», das Hausbier der HLS, gönnen.

Und nützt dies alles nichts, so lockt auch noch ein Coop im Erdgeschoss die Quartierbevölkerung in die FHNW. Am 11. Mai 2019 wird ausserdem das gesamte Gebäude für einen Tag der offenen Tür geöffnet. Dann kann man auch noch die Lounge im zwölften Stock mit Dachgarten besichtigen oder einen Blick in die Mensa werfen. Die Frage ist höchstens, wie viele Bürger nichts ahnend in die Eingangshalle treten: erst Staunen, dann Umschauen, dann Grübeln ...