Deswegen sei die Autobahn auch in beide Richtungen gesperrt worden, sagte Gaugler. Methanol wird unter anderem als Ausgangsmaterial in der chemischen Industrie verwendet.

Der Unfall passierte kurz nach 12.30 Uhr. Nach einer Streifkollision zwischen einem Auto und dem Lastwagen fuhr letzterer in ein Betonelement und überschlug sich. In einem Video, das jemand ins Internet stellte, ist eine starke Rauchentwicklung in der Führerkabine zu erkennen.

Von der gegenüberliegenden Seite der Autobahn filmte ein Lastwagenfahrer die Unfallstelle: