Schwer verletzte Person bei Messerstecherei in S-Bahn

Wie die Polizei Baselland am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der S3 zwischen Pratteln und Frenkendorf. Die verbale Auseinandersetzung führte dazu, dass eine der beiden beteiligten Personen eine Stichwaffe zückte und mehrfach auf die andere Person einstach.

Die S-Bahn stoppte daraufhin an der Haltestelle in Frenkendorf und der Täter, sowie ein Begleiter konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Strafverfahren gegen mutmasslichen Täter eingeleitet

Der schwer Verletzte verliess die S-Bahn in Liestal und wurde bis zum Eintreffen der Sanität durch Passanten betreut. Danach wurde er in ein Spital eingeliefert.

Der mutmassliche Täter ist ein 21-Jähriger, der im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Bahnhofes Frenkendorf angehalten werden konnte. Auch sein 18-jähriger Begleiter konnte angehalten werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Baselland hat ein Strafverfahren eröffnet.