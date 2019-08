Auf der Benkenstrasse in Binningen, beim Kronenplatz, fuhr ein Rollerfahrer einen Fussgänger an. Dieser stürzte, verletzte sich gemäss Polizeiangaben aber nicht. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnacht um 23.10 Uhr.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft überquerte der Fussgänger die Benkenstrasse vor der Einmündung zum Kronenplatz. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Rollerfahrer, der auf der Benkenstrasse in Richtung Kronenplatz fuhr. Der Fussgänger wurde durch die Kollision zu Boden geworfen. Der unbekannte Lenker des Rollers entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr auf der Hauptstrasse in Binningen in Richtung Basel. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Signalement: Der unbekannte männliche Lenker trug ein weisses T-Shirt und einen schwarzen Helm. Der Roller war schwarz mit einem gelben Kontrollschild.

Hinweise sind an die Einsatzleitzentrale in Liestal zu richten, Telefon 061 553 35 35.