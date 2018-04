Dabei gab er vor, an jenem Tag beschlossen zu haben, sich das Leben zu nehmen. Zuvor wollte er aber seine Ex-Geliebte treffen, sie mit einer Champagnerflasche überraschen. In einer Aldi-Tasche führte er einen Feldstecher, Kabelbinder, zwei Tücher, zwei Messer, ein Beil und eine Buschschere mit. All diese Gegenstände seien Geschenke an Iris K. gewesen. Gerichtspräsident Schröder sagte hierzu: «An einem Strafgericht sehen diese Gegenstände nicht gerade nach Gartenutensilien aus.»