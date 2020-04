Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 18 Uhr auf der Hauptstrasse in Ziefen, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 21-jähriger Personenwagenlenker habe beim Einbiegen in die Hauptstrasse die Motorradfahrerin übersehen, worauf es zur seitlich-frontalen Kollision gekommen sei.

Die Motorradlenkerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Sie musste von der Sanität in ein Spital gefahren werden.

