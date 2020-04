Liestaler Stadthalle: Vorstellungen stehen weit auseinander

Stefan Saladin, Leiter des Kernteams «Stadthalle Liestal», selber aber nicht im Initiativkomitee, sagt: «Die Idee ist gut. Aber dieser Vorschlag deckt sich nicht mit unserer Initiative. Wir wollen explizit einen Neubau als Stadthalle.» Deshalb favorisiert Saladin weiterhin den alten Gitterli-Fussballplatz, der derzeit als SBB-Installationsplatz für den Vierspurausbau dient, als Standort für eine Stadthalle. Für ihn ist ein Stadthalle-Neubau ohne Landkosten für zehn Millionen Franken machbar; Riesen spricht bei seinem Vorschlag von halb so hohen Kosten. Saladin ergänzt, dass trotz Coronazeit bis jetzt 916 Personen die Initiative unterschrieben haben; nötig sind 500 Unterschriften. Geplant sei, die Initiative Ende Mai einzureichen.

Vertreter von Liestaler Vereinen haben vor drei Monaten eine Initiative lanciert, die eine multifunktionale Stadthalle mit etwa 1'000 Plätzen und guter Infrastruktur fordert. In der gestrigen bz stellte alt Stadtrat Ruedi Riesen nun als erster einen konkreten Vorschlag für eine solche Halle vor. Seine Idee: Die Frenken-Sporthalle soll mittels Anbau zu einer Stadthalle erweitert werden. Gleichzeitig soll der Anbau auch Raum für dringend benötigte Schulzimmer bieten. Was sagen Vertreter der Initianten und der Stadt dazu?

Einen etwas anderen Fokus hat Initiativkomitee-Mitglied und Kulturmanager Eric Rütsche, der unter anderem das «Guggenheim» betreibt. Er sagt zu Riesens Vorschlag: «Ich war überrascht, als ich die bz aufschlug. Aber wieso nicht? Der Ansatz ist super, der Standort auch, das muss man unbedingt prüfen.» Negativ sei nur, dass die öffentliche Lancierung ohne Absprache mit dem Initiativkomitee erfolgt sei.

Rütsche selbst organisiert immer wieder Konzerte, für die sein Saal im «Guggenheim» zu klein ist. Bisher ist er dabei auf den Engel-Saal ausgewichen, der aber in der bisherigen Form nicht mehr zur Verfügung steht. Rütsche sagt: «Der Engel-Saal in neuer Form ist für uns zu klein. Eine Halle mit 500 Plätzen in Liestal wäre toll.»