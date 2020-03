Liestal: Überhitzte Heizdecke löste Feuerwehreinsatz aus

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft geriet im Schlafzimmer einer Wohnung im 3. Obergeschoss eine überhitzte Heizdecke in Brand. Der Rauch wurde durch eine eintreffende Spitex-Mitarbeiterin festgestellt. Sie konnte in der Folge die 92-jährige Bewohnerin aus der Wohnung begleiten. Die eintreffende Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilte.

Die Bewohnerin musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch die Sanität zur Kontrolle in ein Spital verbracht werden.



In der Wohnung und am Mobiliar entstand Sachschaden.

