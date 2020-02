Wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilt, kam es am Montagabend in der Viehmarktgasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Wenig später konnte die Polizei mehrere Personen kontrollieren, welche mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Aufgrund der unklaren Situation und den gegenteiligen Aussagen der involvierten Personen, sucht die Polizei Zeugen.