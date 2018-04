Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basellandschaft fuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer von Hölstein herkommend auf der Hauensteinstrasse in Richtung Liestal. Bei der Kreuzung Hauensteinstrasse/Bärenmattstrasse bog er ohne an der Haltelinie anzuhalten in die Bärenmattstrasse ein.

In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem korrekt fahrenden Personenwagen. Durch den Aufprall wurde der Fahrradlenker mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er wurde beim Unfall verletzt und, nach der Erstbetreuung durch Drittpersonen vor Ort, in ein Spital gebracht.

Aktuelle Polizeibilder vom April: