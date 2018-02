Das Fazit der Untersuchungsbehörde ist eindeutig: All die Straftatbestände «sind eindeutig nicht erfüllt». Dazu meinte Pfister: «Ich habe damit gerechnet, dass sich die Staatsanwaltschaft dem politischen Druck beugt, statt nach Gesetz zu urteilen. Offensichtlich scheinen da Beisshemmungen zu bestehen.» Sie beharrt auf dem, was sie bereits in ihrer Strafanzeige geschrieben hatte, nämlich dass die Hygiene nicht eingehalten worden sei. Das sei «beweisbar», wie sie betont.

Kein Weiterzug möglich

Sie verweist dafür auf Pressebilder, die zum Beispiel einen Boden voller Blut zeigten. Dieses sei nicht ordnungsgemäss entsorgt worden. Auf den Bildern sei zudem nicht erkennbar, womit die Metzger Hände und Geräte desinfiziert hätten. Pfister ist daher erstaunt über die Feststellung der Staatsanwaltschaft, dass die «fraglichen Straftatbestände nicht erfüllt» seien. «Es muss wieder einmal mehr festgestellt werden, dass das Tierschutzgesetz auch im Kanton Baselland nur auf dem Papier besteht. Die Leidtragenden sind die Tiere. Der Kampf für sie geht weiter.»

Bereits beim Einreichen ihrer Klage war Pfister kämpferisch aufgetreten. Gegenüber der «Volksstimme» hatte sie erklärt, sie gehe «nötigenfalls bis vor Bundesgericht». Doch sie darf die Sache gar nicht weiter ziehen. Als Klägerin betreffend Offizialdelikt ist sie nämlich nicht als Privatklägerin konstituiert, wie Staatsanwaltschafts-Sprecher Thomas Lyssy auf Anfrage erklärt. Der Grund: Pfister ist nicht persönlich von der Angelegenheit betroffen. Die Sache ans Gericht weiterziehen könnten nur die angezeigten Metzger – und die haben nach dem für sie positiven Entscheid absolut keinen Grund dafür.