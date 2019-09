Während es in Aesch mit dem Vorhaben, einen See zu errichten, vorwärts geht, herrscht in Seewen Stillstand. Die Pläne, einen ehemaligen See zu revitalisieren und als Publikumsmagnet zu nutzen, liegen auf Eis. Dabei wären die Voraussetzungen gegeben, um das Gewässer anzulegen.

Der Name der Gemeinde im Schwarzbubenland deutet es an: Hier existierte einst ein grösserer See. Der durch einen Bergsturz entstandene See erreichte eine Länge von zwei Kilometern und eine Tiefe von etwa zehn Metern. Im 16. Jahrhundert liessen die Einwohner das Wasser des Sees abfliessen, da sie die Mückenplagen im Sommer störten. Der See wurde nicht ganz trockengelegt, sondern es entstand ein Sumpf. Erst von 1919 bis 1923 führte man eine Drainage des Seebodens durch, damit das Land als Kulturland genutzt werden konnte.

Machbarkeitsstudie ist mehr als ein Jahrzehnt alt

Seit Jahren gibt es Bestrebungen, den See wieder zu errichten. 2003 sprachen sich 67 Prozent der Bevölkerung für den See aus. Im selben Jahr ergab eine Machbarkeitsstudie, dass das Auffüllen des früheren Seegebiets nicht einmal zwei Monate dauern würde.

Auf Initiative des einstigen Seewner Gemeindepräsidenten und Geografen Philippe Weber wurde 2016 eine Bachelorarbeit über die Machbarkeit verfasst. Das Resultat war klar: «Hydrologisch wäre es möglich, einen See wieder aufzustauen», sagt Henning Lebrenz, der die Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz betreute, auf Anfrage. «Es regnet genug, sodass ausreichend Wasser vorhanden wäre.»