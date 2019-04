Irgendwie logisch – und doch unerwartet: Der am Sonntag wiedergewählte Grünen-Regierungsrat Isaac Reber übernimmt am 1. Juli die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD). Logisch ist diese kleine Rochade in der Verteilung der Direktionen deshalb, weil der ausgebildete ETH-Raumplaner vom Fachwissen her fast schon prädestiniert ist für die Bereiche Verkehr, Bau und Raumplanung. Allerdings hat Reber vor den Wahlen auch betont, dass es ihm in der Sicherheitsdirektion, die er seit 2011 führt, ausserordentlich gut gefalle. Polit-Auguren hielten daher einen Verbleib Rebers in der SID für wahrscheinlich.

Die Erwartungshaltung im rot-grünen Lager ist nach dem Wahlsieg vom Sonntag freilich hoch, dass Reber nach seinem Wechsel in die BUD die Bau- und insbesondere Verkehrspolitik des Kantons in neue, ökologischere Bahnen lenkt. Die bisherige BUD-Vorsteherin Sabine Pegoraro, die im Sommer nach 16 Jahren in der Regierung zurücktritt, agierte zuletzt eher unglücklich und musste auch einige Niederlagen in Volksabstimmungen – etwa bei der Energieabgabe, der geplanten Stilllegung des Läufelfingerli oder bei der Entwicklungsplanung Elba – einstecken.

Auch Weber wurde gehandelt

Die am Sonntag neu gewählte SP-Regierungsrätin Kathrin Schweizer übernimmt damit die frei werdende Sicherheitsdirektion und wird Nachfolgerin von Reber. Dass Schweizer als Neuling das SID übernimmt, ist die ebenso logische Folge der kleinen Rochade. Die studierte Biologin und bisherige Angestellte im Basler Bau- und Verkehrsdepartement hat sich im Landrat den Ruf als ausgewiesene Verkehrs- und Finanzpolitikerin erarbeitet, in Polizei- und Justizfragen trat sie weniger in Erscheinung.

Die drei anderen wiedergewählten Regierungsräte behalten ihre Direktionen: Die Finanz- und Kirchendirektion bleibt bei Anton Lauber (CVP), die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion bei Thomas Weber (SVP) und die Bildungsdirektion bei Monica Gschwind (FDP). Bereits im Vorfeld der Wahlen war klar, dass Lauber und Gschwind nach einer Wiederwahl in ihren Direktionen verbleiben wollen.

Zur Zukunft von Thomas Weber wurde hingegen durchaus spekuliert, dass er nach der gescheiterten Spitalfusion mit Basel-Stadt allenfalls in die Baudirektion wechseln möchte. Als Bauingenieur hätte auch er vom beruflichen Hintergrund her die Affinität hierzu gehabt.